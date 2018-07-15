سقوط قذيفتين صاروخيتين على الأحياء السكنية في بلدة خان أرنبة في القنيطرة، دون ورود معلومات عن إصابات

سقوط قذيفتين صاروخيتين على الأحياء السكنية في بلدة خان أرنبة في القنيطرة، دون ورود معلومات عن إصابات

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