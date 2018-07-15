عاجل1 سقوط قذيفتين صاروخيتين على الأحياء السكنية في بلدة خان أرنبة في القنيطرة، دون ورود معلومات عن إصابات 2018/07/15 حصة في الفيسبوك تغرد على تويتر tweet سقوط قذيفتين صاروخيتين على الأحياء السكنية في بلدة خان أرنبة في القنيطرة، دون ورود معلومات عن إصابات اترك تعليقاً إلغاء الرد لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *التعليق الاسم * البريد الإلكتروني * الموقع الإلكتروني احفظ اسمي، بريدي الإلكتروني، والموقع الإلكتروني في هذا المتصفح لاستخدامها المرة المقبلة في تعليقي. لا تعليقات