سقوط مقاتلة ليبية بصاروخ في درنة

أعلن سلاح الجو الليبي سقوط إحدى مقاتلاته بصاروخ أثناء تحليقها فوق منطقة الظهر الحمر في مدينة درنة شرق البلاد.

وقال ناصر الحاسي، المتحدث باسم قاعدة بنينا الجوية الليبية، أمس السبت، أن طائرة مقاتلة من طراز إم آي جي/21 أسقطت بصاروخ بعدما نفذت ضربة جوية استهدفت المتطرفين.

من جهته قال مصدر من قاعدة طبرق العسكرية فضل عدم ذكر اسمه، أن المقاتلة هي “ميغ 23” كانت في مهمة قتالية بالقرب من مدينة درنة وسقطت “لأسباب غير معروفة حتى الآن” مرجحا أن يكون السبب “خللاً فنياً”.

وأشار المصدر إلى أن الطيار الذي كان يقود المقاتلة قفز بالمظلة في منطقة ما يسمى “مجلس شورى مجاهدي درنة” الإرهابي.