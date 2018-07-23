سكالا: واشنطن فشلت بتحقيق مآربها في سورية

صرح يوزيف سكالا، النائب السابق لرئيس الحزب الشيوعي التشيكي المورافي، أن الولايات المتحدة أخفقت تماما في تحقيق مآربها في سورية وأغلب الاعتداءات التي شنتها تحت غطاء الناتو ولا سيما العدوان على سورية انتهت بشكل معاكس تماما لما خطط لها.

وأضاف سكالا في حديث لموقع أوراق برلمانية الالكتروني اليوم: إن المستفيد الوحيد من الاعتداءات والحروب التي افتعلتها الولايات المتحدة هي شركات السلاح الأمريكية موضحا أن انسحاب واشنطن من حلف الناتو سيكون بمثابة هدية من السماء للدول الأوروبية وشعوبها.

وشدد سكالا على أنه وفي ظل الضغوط التي مارسها الرئيس الأمريكي دونالد ترامب على الدول الأوروبية الأعضاء في الحلف فإن على هذه الدول مطالبة واشنطن بسحب قواتها من أراضيها والعمل بدلا من الوجود في الحلف الذي يقودها إلى الحروب على بناء نظام أمني أوروبي جماعي يتم فيه تشاطر الأمن بشكل متساو.

وتوقع سكالا عدم حصول ذلك لأن مثل هذا الأمر يتطلب رجال دولة حقيقيين في الدول الأوربية في حين أن معظمهم الآن هم من نوع الدمى المتحركة.