“سكاي سبورتس”.. نبأ سار لعشاق صلاح

أعلن الاتحاد الإنجليزي لكرة القدم عدم معاقبة المصري محمد صلاح، بعد “تعديه” على مدافع ستوك سيتي “برونو مارتنز”، خلال اللقاء الذي أقيم السبت الماضي.

وحسب شبكة “سكاي سبورتس” البريطانية، فإن الاتحاد الإنجليزي قرر عدم فتح أي إجراء تأديبي ضد محمد صلاح، حيث رأى أن الحادث لا تستدعى الإيقاف.

وكان النجم المصري مهددا بالإيقاف لثلاث مباريات، بعدما أظهرت لقطات فيديو صلاح، وكأنه يحاول ضرب برونو مارتينز، خلال اللقاء الذي جمع ليفربول وستوك في المرحلة الـ36 من “البريمير ليغ”.

وبعد هذا القرار سيكون صلاح، الذي ينافس على لقب هداف الدوري الإنجليزي الممتاز، متاحا للمشاركة مع فريقه في المباراتين المتبقيتين في “البريمير ليغ”.