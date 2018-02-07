“سكاي سبورت”.. اتفاق إنتر ميلان يمهد لرحيل إيكاردي

أعلن نادي إنتر ميلان الإيطالي، الاتفاق مع نظيره راسينج كلوب الأرجنتيني بشكلٍ نهائي لضم هداف الأخير، الشاب لاوتارو مارتينيز خلال الصيف المقبل.

وأكدت شبكة “سكاي سبورت” أن اللاعب صاحب الـ21 عامًا سيكلف خزينة الإنتر حوالي 20 مليون يورو.

وأشارت الشبكة إلى أن النادي الإيطالي سيعلن عن الصفقة بصورة رسمية في وقتٍ قريب، وذلك بعد أن نجح المدير الرياضي للنيراتزوري بييرو أوسيليو في الحصول على توقيع اللاعب الشاب على عقد مبدئي.

ومن المتوقع أن يصل مارتينيز إلى إنتر ميلان في شهر حزيران المقبل لكي يبدأ أول مواسمه مع كرة القدم الأوروبية في 2019/2018.