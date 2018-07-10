سلاح الجو اليمني يدمّر منظومة اتصالات متطوّرة للنظام السعودي

استهدف سلاح الجو المسير في الجيش اليمني واللجان الشعبية منظومة الاتصالات العسكرية التابعة لقوات النظام السعودي في الساحل الغربي بمحافظة الحديدة، وقال مصدر عسكري: إن تدمير منظومة الاتصال لجيش النظام السعودي تمّ بعد عملية رصد دقيقة، مشيراً إلى أن القوات اليمنية قصفت أيضاً مواقع وتجمعات مرتزقة النظام السعودي في المنطقة، مؤكداً أن قوات الجيش واللجان الشعبية هاجموا مواقع المرتزقة بمديرية المصلوب بمحافظة الجوف ما أدى إلى تدمير وإحراق مواقعهم وتحصيناتهم وسقوط قتلى وجرحى في صفوفهم.

وفي محافظة تعز، تم تطهير عدد من المواقع جنوب مفرق الوازعية بعد عملية هجومية للجيش اليمني واللجان الشعبية استهدفت مواقع المرتزقة وأسفرت عن مقتل وجرح عدد منهم، كما تم إحراق آلية لهم في المنطقة نفسها.

كما طهر الجيش واالجان عدداً من التباب خلال عملية هجومية على مواقع المرتزقة في جبهة حمير بمديرية مقبنة بتعز، وأكد مصدر عسكري مصرع وجرح عدد من مرتزقة العدوان واغتنام عتاد عسكري في العملية.

وفي وقت سابق، دمرت وحدة الدروع لدى الجيش واللجان الشعبية مدرعة للغزاة بصاروخ موجه في جبهة الوازعية غرب تعز.

وفي صعدة، استهدف الجيش اليمني بوابة معسكر طيبة الاسم بجبهة الأجاشر، ما أدى إلى تدمير ثلاثة أرتال عسكرية.

وأكد مصدر عسكري يمني أن الجيش اليمني واللجان الشعبية دمّروا بصواريخ موجهة ثلاث مدرعات أميركية الصنع بطواقمها وعتادها وثلاثة أطقم عسكرية حديثة بمن عليها في جبهة موزع، بينما تم تدمير مدرعة مضادة للألغام والدروع أمام مفرق الحناية في جبهة الوازعية بصاروخ موجه ومصرع طاقمها.

وكان عدد من الجنود السعوديين بينهم ضباط قتلوا بقصف صاروخي للجيش اليمني واللجان الشعبية استهدف موقع السديس في نجران جنوب غرب السعودية.

إلى ذلك وصلت 247 جثة من جثث مرتزقة العدوان السعودي إلى مستشفى المخا ومستشفيات عدن خلال الـ 48 ساعة الماضية بعد أن لقوا مصرعهم في جبهة الساحل الغربي، وقال مصدر عسكري: “تم إعلان حالة الطوارئ في مستشفى المخا ومستشفيات عدن ووحدات الإخلاء الطبي لقوى العدوان على الساحل الغربي بعد تكدس جثث وجرحى الغزاة والمرتزقة القادمين من معارك الساحل الغربي خلال الساعات الماضية”.

في الأثناء، دمر طيران تحالف العدوان السعودي الغاشم شبكة اتصالات بمديرية كتاف، ومنزل مواطن بمديرية رازح بمحافظة صعدة، وأفاد مصدر إعلامي أن طيران العدوان استهدف بغارتين شبكة الاتصالات في منطقة الوادي بمديرية كتاف الأمر الذي تسبب بتدميرها وإخراجها عن الجاهزية، كما شن غارة على منزل مواطن في منطقة بني معين بمديرية رازح الحدودية أدت إلى تدميره.

يذكر أن طيران العدوان كثف من غاراته خلال اليوميين الماضيين مستهدفاً شبكات الاتصالات في صعدة، حيث دمر بعدة غارات شبكات الاتصال في مديريتي رازح وساقين.

من جهة ثانية، أفاد مصدر إعلامي نقلاً عن مصدر خاص بأنّ التحالف السعودي منع السفير الفرنسي لدى اليمن كريستيان تيستو من زيارة لصنعاء كانت مقررة أمس، مشيراً إلى أنّ جدول أعمال زيارة السفير كان جاهزاً وتمت الموافقة عليه من السفير نفسه، مضيفاً: إنّ تيستو كان سيلتقي رئيس المجلس السياسي الأعلى مهدي المشاط ورئيس حكومة الإنقاذ عبد العزيز صالح بن حبتور ووزير الخارجية اليمني خالد اليمانى، ووفقاً للمصدر فإنّ السفير الفرنسي كان سيلتقي في صنعاء أيضاً قادة أحزاب ومنظمات إنسانية.

إلى ذلك، ذكر المصدر الإعلامي أنّ وزير خارجية حكومة الرئيس المخلوع عبد ربه منصور هادي استدعى سفيرة الاتحاد الأوروبي لدى اليمن احتجاجاً على زيارتها صنعاء.