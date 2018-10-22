سلاح الجو اليمني يقصف تجمعات لمرتزقة النظام السعودي

وجه سلاح الجو المسير التابع للجيش اليمني واللجان الشعبية اليوم، ضربات على تجمعات لمرتزقة النظام السعودي قبالة نجران جنوب غرب السعودية.

وقال مصدر عسكري لموقع المسيرة نت اليمني: إن” سلاح الجو المسير نفذ هجوما على تجمعات مرتزقة العدوان السعودي قبالة نجران بطائرة قاصف واحد” مؤكدا تحقيق إصابات في صفوف المرتزقة.

وأضاف المصدر: إن مدفعية الجيش اليمني واللجان الشعبية استهدفت اليوم أيضا تجمعات لمرتزقة العدوان السعودي في صحراء ميدي وغرب جيران في حجة وحققت إصابات مباشرة وكبدتهم خسائر فادحة فيما تم استهداف تجمعات للمرتزقة في محافظات صنعاء والبيضاء ومأرب وتعز اليمنية وإفشال محاولة تسلل بمحافظة الجوف.