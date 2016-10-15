سلاح الجو يدمر أرتال آليات للإرهابيين في ريف إدلب

أوقع سلاح الجو في الجيش العربي السوري خسائر بالأفراد والعتاد في صفوف إرهابيي “جيش الفتح” الذي يضم في صفوفه المئات من المرتزقة الأجانب في ريف إدلب الجنوبي.

وذكر مصدر عسكري أن: «الطيران الحربي السوري وجه ظهر اليوم ضربات مكثفة على معسكرات وتجمعات لإرهابيي “جيش الفتح” في التمانعة بأقصى ريف إدلب الجنوبي وفي الناجية وحلوز بمنطقة جسر الشغور بالريف الجنوبي الغربي».

وأكد المصدر أن: «الضربات الجوية أدت إلى تدمير مقرات وأرتال آليات للتنظيمات الإرهابية وتدمير العديد من أسلحتهم وعتادهم الحربي».

ويعد تنظيم “جبهة النصرة” الذي حول اسمه إلى “جبهة فتح الشام” مؤخرا التنظيم الرئيسي فيما يسمى “جيش الفتح” إلى جانب “حركة أحرار الشام” و “جند الأقصى” المرتبط بتنظيم “داعش” الإرهابي