سلاح الجو يدمر عربات وآليات للإرهابيين في ريف اللاذقية الشمالي

سقط قتلى ومصابون بين صفوف التنظيمات الإرهابية خلال طلعات جوية للطيران الحربي السوري على تجمعاتها ومحاور تحركها في ريف اللاذقية الشمالي.

وأفاد مصدر عسكري بأن: «سلاح الجو في الجيش العربي السوري كثف ظهر اليوم من الطلعات على تجمعات ومناطق انتشار التنظيمات الإرهابية وتحصيناتها في النقاط 1154 و 1112 وبلدة كباني وضهر كفر سندو في ريف اللاذقية الشمالي».

وأكد المصدر أن: «الطلعات الجوية أسفرت عن القضاء على العديد من الإرهابيين وتدمير عربات وآليات لهم بعضها مزود برشاشات متوسطة وثقيلة».

ودمر سلاح الجو السوري أمس مقرات للتنظيمات الإرهابية وعددا من الآليات بعضها مزود برشاشات وأخرى تقل عددا من الإرهابيين في قرى كمعايا وبعربايا وتردين وكباني وجبل كفر سندو بريف اللاذقية الشمالي».