سلاح الجو يدمر مقرات إرهابيي “النصرة” جنوب غرب حلب

أفاد مصدر عسكري أن سلاح الجو في الجيش العربي السوري نفذ سلسلة غارات على مقرات ومحاور تحركات ارهابيي “جبهة النصرة” جنوب غرب حلب.

وذكر المصدر العسكري “أن غارات الطيران الحربي السوري تركزت على مواقع التنظيمات الإرهابية في الراشدين 4 و5 ومدرسة الحكمة وغرب مشروع 1070 شقة”.

وأشار المصدر إلى أن “الطلعات الجوية أسفرت عن مقتل العشرات من الإرهابيين إضافة إلى تدمير مقرات وآليات مزودة برشاشات”.