سلاح الجو يدمر مقرات لـ”داعش” الإرهابي شرق حمص

نفذ سلاح الجو عدد من الغارات على مواقع إرهابيي “داعش” في منطقة تدمر بريف حمص الشرقي وقتل عدد منهم ودمر مقراتهم.

ووفقاً لمصدر عسكري فإن الطيران الحربي “نفذ طلعات جوية على تجمعات وأوكار ارهابيى “داعش” في محيطي شاعر وتلة الصوانة وحويسيس بريف تدمر الشمالي الغربي أسفرت عن تدمير عدد من الاليات والعربات بعضها مزود برشاشات”.

ولفت المصدر الى أن غارات سلاح الجو على تحصينات التنظيم التكفيري في قرية اراك شرقى تدمر “أدت الى تدمير مقرين للارهابيين وايقاع عدد منهم قتلى ومصابين”.