سلاح الجو يضرب إرهابيين من “جيش الفتح” ويدمر آلياتهم في ريف حلب

قضى سلاح الجو في الجيش العربي السوري على تجمعات لإرهابيي ما يسمى “جيش الفتح” والتنظيمات الإرهابية المنضوية تحت زعامته في ريف حلب الغربي والجنوبي.

وأشار مصدر عسكري في تصريح إلى أن: «طلعات الطيران الحربي السوري على أوكار وتجمعات التنظيمات الإرهابية في قريتي المنصورة وأبو شيلم بريف حلب الغربي اسفرت عن مقتل العديد من الإرهابيين وتدمير آلياتهم».

وأضاف المصدر أن: «سلاح الجو السوري دمر عددا من الآليات المدرعة والسيارات المزودة برشاشات وعددا من مدافع الهاون للتنظيمات الإرهابية التكفيرية وأوقع العديد من القتلى والمصابين في صفوفهم في خان طومان وغرب تلة بازو بريف حلب الجنوبي الغربي».

وتنتشر في الريف الجنوبي والأحياء الشرقية لمدينة حلب تنظيمات تكفيرية أبرزها “جبهة النصرة” و “حركة نور الدين الزنكي” التي تصنفها واشنطن على أنها “معارضة معتدلة” وتدفع لمرتزقتها الرواتب وتمدها بالسلاح والذخيرة وتعتدي على الأهالي في الأحياء الآمنة.