سلاح الجو يقضي على عدد من إرهابيي “جيش الفتح” في حلب وريفها

نفذ سلاح الجو في الجيش العربي السوري طلعات على تجمعات ومراكز رصد للمجموعات الإرهابية التابعة لما يسمى “جيش الفتح” المدعوم من نظامي أردوغان الإخواني وآل سعود الوهابي جنوب مدينة حلب وريفها الغربي.

ففي الريف الغربي بنحو 16 كم أفاد مصدر عسكري في تصريح لـ سانا بأن الطيران الحربي السوري “دمر عدداً من الآليات بعضها مزود برشاشات للتنظيمات الإرهابية في قرية قبتان الجبل وقضت على عدد من الإرهابيين”.

ولفت المصدر إلى أن غارة لسلاح الجو على أوكار وتجمع للإرهابيين في الشيخ سعيد على الأطراف الجنوبية لمدينة حلب أسفرت عن “إيقاع أعداد من الإرهابيين قتلى ومصابين وتدمير تحصينات لهم”.

واستعادت وحدات من الجيش والقوات المسلحة بالتعاون مع القوى الرديفة خلال الأيام القليلة الماضية السيطرة على مشفى الكندي ومؤسسة المياه ومعامل البيرة والزجاج والسجاد على اتجاه مشفى الكندي و10 كتل أبنية على اتجاه حي العامرية والسفوح الغربية لمنطقة الشقيف وتلة الحمرا ومزارع الـ 16 جنوب غرب مخيم حندرات ومبنى المعهد الرياضي وسكن المعهد ومدرسة العلماء الصغار في حي بستان الباشا.

وتنتشر في عدد من أحياء حلب وريفها مجموعات إرهابية تابعة لما يسمى “حركة أحرار الشام” و”الحزب الإسلامي التركستاني” و”جيش السنة” و”فيلق الشام” و”حركة نور الدين الزنكي” و”جبهة النصرة” وغيرها من التنظيمات الإرهابية ذات الفكر الوهابي المتطرف المرتبطة ارتباطا كليا بنظام أردوغان الذي يسهل دخول الإرهابيين المرتزقة إلى سورية.