سلاح الجو يقضي على متزعمين في تنظيم “داعش” الإرهابي بريف حمص الشرقي

نفذ سلاح الجو في الجيش العربي السوري سلسلة طلعات على مقرات ومحاور تحرك لإرهابيين من تنظيم “داعش” المدرج على لائحة الإرهاب الدولية في ريف حمص.

وأفاد مصدر عسكري في تصريح: «بأن الطلعات الجوية تركزت على تجمعات ومقرات لتنظيم “داعش” الإرهابي جنوب شرق مدينة القريتين ومحيط حقل شاعر للغاز بريف تدمر وفي قرية رسم حميدة شرق مدينة حمص بنحو 73 كم».

وأشار المصدر إلى: «مقتل عدد من متزعمي التنظيم التكفيري خلال الطلعات الجوية بعد تدمير مقر قيادة لهم وعدد من العربات بعضها مزودة برشاشات ثقيلة وأخرى تقل عددا منهم».

ويتخذ تنظيم “داعش” الإرهابي من ريف تدمر وبعض قرى ناحية جب الجراح منطلقا لشن اعتداءاته على التجمعات السكنية المنتشرة في البادية وعلى المنشآت النفطية وتهريب النفط السوري المسروق إلى تركيا بتنسيق وتآمر مفضوح مع نظام أردوغان.