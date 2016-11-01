سلاح فعّال روسي ردا على تجربة سرب الطائرات المسيرة الضاربة

أخترع خبراء إحدى شركات الإنتاج الحربي الروسية سلاحاً فعّالاً لمكافحة سرب كامل من الطائرات القتالية الروبوتية المسيَّرة التي هي بدون طيار.

وقال مسؤول في شركة «أو. بي. كا» في تصريحات صحفية، إن «صد غارات مكثفة تشنها الطائرات الروبوتية الموجهة عن بعد يتطلب سلاحا خاصا يؤثر على الطائرات الروبوتية تأثيرا يختلف تماما عن تأثير الأسلحة الموجودة حاليا، وتمت صناعة سلاح كهذا في روسيا».

وهذا السلاح لا يدمر الطائرات ولا يعيقها بالتشويش، وإنما يعطّل إلكترونياتها ويُبطل مفعولها، فتصير الطائرة قطعة هامدة من الحديد والبلاستيك الميت.

وأضاف المسؤول: لن يسمح سلاحنا لسرب الطائرات المسيّرة المعادية بالوصول إلى أهدافها.

وكانت وسائل إعلام قد أعلنت إجراء الولايات المتحدة الأمريكية تجربة على سرب من الطائرات المسيّرة الضاربة التي خصصت لإسكات وسائل الدفاع الجوي أو تدمير الأسلحة الهجومية.