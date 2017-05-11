“سلامتك بتهمنا” ندوة للشؤون الاجتماعية والعمل حول قواعد الإبلاغ عن إصابات العمل

ركز المشاركون في الندوة الثالثة التي تقيمها وزارة الشؤون الاجتماعية والعمل بعنوان “سلامتك بتهمنا” على قواعد الإبلاغ عن إصابات العمل والاتفاقيات الدولية ذات الصلة ومعايير تقييم بيئة العمل وذلك في قاعة جامعة دمشق للمؤتمرات.

وفي كلمة له خلال الافتتاح أكد معاون وزيرة الشؤون الاجتماعية والعمل ركان ابراهيم أهمية تضافر جميع الجهود من أجل الحد من إصابات العمل والأمراض المهنية. لافتا إلى أن ملف السلامة والصحة المهنية له أهمية قصوى لجهة ضمان صحة العمال في منشآتهم وبالتالي رصد المخاطر الممكنة وتأمين حماية صاحب العمل والعامل والعملية الانتاجية عموما.

ولفت ابراهيم إلى أن سورية صدقت على عدد من الاتفاقيات والتوصيات الصادرة عن منظمتي العمل العربية والدولية المتعلقة بتطبيق شروط الصحة والسلامة المهنية في المعامل والمنشآت بهدف الوصول إلى مستويات متقدمة في مجال حماية القوى العاملة بمختلف الأنشطة الاقتصادية.

وتركزت الندوة الثانية التي أقامتها الوزارة العام الماضي حول آليات تعزيز مفاهيم الصحة والسلامة المهنية لدى الشركات العامة والخاصة والاتفاقيات الدولية في هذا المجال.