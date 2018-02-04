سلامي: إيران تمتلك القدرة على مواجهة أكبر التهديدات

أكد نائب القائد العام للحرس الثوري الإيراني العميد حسين سلامي أن إيران تمتلك القدرة على مواجهة أكبر التهديدات وأكبر الأعداء.

ولفت العميد سلامي في حوار مع التلفزيون الإيراني إلى ضرورة الاعتماد على الامكانيات الذاتية لتحقيق الانتصار, مشيرا انهم قدروا بشكل دقيق نقاط قوة وضعف العدو ولديهم معرفة بجميع قدرات أمريكا الجوية والبحرية في أطراف إيران, موضحا أن إيران تعتبر الخيار العسكري حقيقة قائمة سواء أعلن العدو ذلك أو أخفاه.

وتابع نائب القائد العام للحرس الثوري الإيراني أنه تم زيادة دقة الصواريخ الباليستية الإيرانية لاستهداف حاملات الطائرات الأمريكية في أي مواجهة محتملة قبل أن تدخل ميدان المعركة, مشيرا إلى أن الصناعات الدفاعية الإيرانية تمكنت من الحصول على تقنية تصنيع طائرة “اركيو 170” الأمريكية وتم إنتاج نسخة محسنة منها.

ولفت سلامي إلى أن الجيشين السوري والعراقي يشكلان عمقا استراتيجيا للجمهورية الإسلامية الإيرانية.

من جهته أكد العميد كيومرث حيدري قائد القوة البرية التابعة للجيش الإيراني دعم بلاده لكل دولة تريد محاربة الكيان الصهيوني.

وأفاد حيدري في تصريح له أنهم ليسوا أبدا بصدد الاعتداء على أي بلد وفي ذات الوقت يبذلون قصارى جهودهم في الدفاع عن بلدهم.

وأشار حيدري إلى أن القدرات الدفاعية والردعية الإيرانية أسست لقوة لا يمكن لأي عامل أن يمنع من رقي مستواها, موضحا أن التهديدات ضد إيران بالية ولا تؤثر مطلقا في معنويات الشعب الإيراني.