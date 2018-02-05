سلامي: لدينا القدرة على إصابة السفن البحرية بدقة عالية

أكد نائب القائد العام للحرس الثوري الإيراني العميد حسين سلامي أن إيران لديها القدرة على إطلاق صاروخ يستطيع إصابة القطع البحرية بنسبة مئة بالمئة.

وقال سلامي في كلمة ألقاها اليوم في الملتقى التنسيقي حول الذكرى السنوية لانتصار الثورة الإسلامية في إيران:”نستطيع إطلاق صاروخ يستهدف القطع المتحركة بدقة تامة بصاروخ باليستي وليس بصاروخ كروز وبسرعة تعادل ثمانية أضعاف سرعة الصوت في الوقت الذي كانت فيه جميع أبواب العلم والتقنية مغلقة أمام إيران”.

وأضاف سلامي: “أن إيران حالياً متفوقة في اختيار الأساليب العسكرية في التغلب على مصالح العدو الحيوية في حين إن العدو يحاول إخفاء الانجازات التي حققتها الجمهورية الاسلامية ويحاول بث انعدام الثقة واليأس في أوساط المجتمع الإيراني”.

وأشار سلامي إلى ضرورة توعية الشباب بمؤامرات العدو وقال: “أن المشكلات الراهنة ليست أكبر من قدراتنا ونستطيع حلها”.