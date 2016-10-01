سلطات آردوغان تعتقل 11 أكاديمياً بذريعة الانقلاب

أوقفت سلطات النظام التركي 11 أكاديميا تركيا بينهم أساتذة في جامعة ايجه ضمن حملة توقيف شملت محافظات إزمير وباليكسير ومانيسا وأنقرة بذريعة علاقتهم بجماعة الداعية فتح الله غولن الذي يتهمه نظام اردوغان بالوقوف وراء محاولة الانقلاب منتصف تموز الماضي.

ولفتت صحيفة حرييت التركية اليوم إلى أن عددا من الأكاديميين المذكورين كان قد تم فصلهم من وظائفهم في وقت سابق .

وكان وزير العدل في النظام التركي بكير بوزداغ أقر أمس الأول بأن نحو 32 ألف شخص اعتقلوا رسميا على خلفية محاولة الانقلاب التي جرت في ال15 من تموز الماضي وأن “نحو 70 الف شخص بالمجمل يواجهون اجراءات قانونية للاشتباه بصلتهم بالداعية التركي فتح الله غولن”.