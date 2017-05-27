سلطات أردوغان تحقق مع نحو ألف قاض ومدع بذريعة صلتهم بـ غولن

فتحت سلطات النظام التركي تحقيقات ضد أكثر من ألف قاض ومدع عام بذريعة صلتهم بالداعية التركي فتح الله غولن الذي يتهمه نظام اردوغان بالوقوف خلف المحاولة الانقلابية.

ونقل موقع “اودا تي في” التركي عن مكتب النيابة العامة في اسطنبول قوله في بيان اليوم.. إن “النيابة تجري تحقيقات ضد 1004 قضاة ومدعين عامين و68 محافظا وقائم مقام يعملون في تسع محافظات على رأسها اسطنبول بتهمة العضوية في شبكة غولن”.

وكان غولن أكد في عدة تصريحات سابقة أن رئيس النظام التركي رجب طيب اردوغان يقف وراء المحاولة الانقلابية التي شهدتها تركيا في تموز الماضي وأنه خطط لها منذ سنوات لاستخدامها في تعزيز قبضته على السلطة من خلال عزل واعتقال المعارضين لنظامه بحجة تورطهم فيها حيث شن عقبها حملة شملت إقالة أو إيقاف نحو 100 ألف شخص عن العمل في الشرطة والقطاع الحكومي والجيش والقضاء كما تم إلقاء القبض على 40 ألفا آخرين.