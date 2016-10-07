سلطات أردوغان تصدر قرارات باعتقال 166 شخصاً بذريعة محاولة الانقلاب

أصدرت السلطات التركية اليوم قرارات باعتقال 166 شخصا بينهم مسؤولون في الشرطة في إطار الحملة الانتقامية التي يشنها نظام رجب طيب أردوغان على خلفية محاولة الانقلاب التي شهدتها تركيا منتصف تموز الماضي.

وذكرت وكالة الأناضول الناطقة باسم النظام التركي أن “عمليات الاعتقال استهدفت العاملين في مقر شرطة اسطنبول لكنها امتدت لتشمل 35 إقليما “.

واستغل نظام أردوغان محاولة الانقلاب التي جرت في الـ 15 من تموز الماضي ليشن حملة انتقامية واسعة في مختلف أنحاء البلاد بهدف التخلص من كل مناهضي سياساته قام خلالها باعتقال وإقالة آلاف العسكريين ومسؤولي الشرطة ورجال القضاء وتسريح عشرات الآلاف من العاملين في مختلف المؤسسات التركية وإغلاق عدد كبير من وسائل الإعلام.