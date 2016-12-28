سلطات الاحتلال الإسرائيلي تزيد من وتيرة تهويدها للقدس المحتلة

أعلنت حكومة الاحتلال الإسرائيلي عن مخطط لإقامة وحدة استيطانية جديدة مكونة من أربعة طوابق في حي سلوان بالقدس المحتلة في تحد جديد لقرار مجلس الأمن الدولي حول عدم قانونية الاستيطان الإسرائيلي.

وذكرت وكالة الصحافة الفرنسية أن “منظمة اسرائيلية تدعى عير عاميم” كشفت أن سلطات الاحتلال وافقت على إقامة المبنى في قلب حي سلوان الفلسطيني.

وتأتي هذه الخطوة كتحد واضح لقرار مجلس الأمن الدولي الجمعة الماضي الذي أدان الاستيطان الإسرائيلي في الأراضي الفلسطينية المحتلة وطالب بتوقفه بشكل فوري وعلى كامل الأرض الفلسطينية المحتلة بما فيها القدس المحتلة مؤكدا عدم شرعية المستوطنات.