سلطات الاحتلال الإسرائيلي تصادر 155 دونماً من أراضي الفلسطينيين

صادرت سلطات الاحتلال الإسرائيلي اليوم، 155 دونماً من أراضي الفلسطينيين في قرية اللبن الغربي بمدينة رام الله بالضفة الغربية.

ونقلت وكالة وفا الفلسطينية عن رئيسة المجلس القروي عائشة سمحان قولها: “إن سلطات الاحتلال وزعت إخطاراً بالاستيلاء على دونمين من أراضي خلة الشامية و141 دونماً من خلة العصفورة و12 دونماً من منطقة المسوادية بذريعة شق طريق التفافي إلى مستوطنة مقامة على أراضي القرية”.

كما وزعت قوات الاحتلال الإسرائيلي اليوم إخطارات لهدم مدرسة خلة الضبع وثلاثة منازل فلسطينية في بلدة مسافر يطا جنوب الخليل بالضفة الغربية.

وأفاد منسق اللجان الوطنية والشعبية لمقاومة الجدار والاستيطان جنوب الضفة الغربية راتب الجبور بإن قوات الاحتلال اقتحمت مدرسة خلة الضبع الأساسية وطردت المعلمين والطلبة وسلمت إخطاراً لهدمها.

وفي السياق ذاته سلمت قوات الاحتلال إخطارات بهدم ثلاثة منازل فلسطينية في خربة المفقرة جنوب بلدة يطا.