سلطات الاحتلال تهدم 20 منشأة تجارية بالقدس

أقدمت سلطات الاحتلال على هدم 20 محلا تجاريا في مخيم “شعفاط” للاجئين الفلسطينيين شمالي شرق القدس المحتلة.

عشرات الجنود “الصهاينة”، ترافقهم الآليات الثقيلة، اقتحموا مخيم “شعفاط”، لهدم المحال التجارية، بذريعة البناء دون تراخيص.

مصادر أهلية أشارت إلى أن فرق القناصة اعتلت أسطح المنازل، كما انتشر الجنود في الشوارع والأزقة ما أدى لاندلاع مواجهات محدودة.

أصحاب المحال التجارية، وعقب إبلاغهم بهدمها أمس، ساعدوا سكان المخيم بإخلاء المحال من البضائع والمعدات.

ووفقا للمصادر، فإن وضع المخيم حالياً متوتر، إضافة إلى أن قوات الاحتلال أغلقت حاجز مخيم “شعفاط” العسكري في كلا الاتجاهين، ما يعني اتخاذ المواطنين طرف التفافية أخرى للخروج من المخيم.