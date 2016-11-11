سلطات النظام التركي تعتقل رئيس مجلس إدارة صحيفة جمهورييت المعارضة

اعتقلت سلطات النظام التركي اليوم رئيس مجلس إدارة صحيفة جمهورييت التركية المعارضة اكين اتالاي وذلك استمرارا لسياسات رئيسه رجب طيب أردوغان في كم الأفواه والحريات العامة في البلاد.

وسبق أن تعرضت الصحيفة لحملة منظمة من قبل النظام التركي بعد أن فضحت تورطه فى دعم التنظيمات الإرهابية في سورية حيث أوقف رئيس تحريرها السابق جان دوندار بعد أن رفع اردوغان دعوى ضده إثر نشر شريطى فيديو في قضية شاحنات الأسلحة التى تورطت أجهزة المخابرات التركية بإرسالها للتنظيمات الإرهابية في سورية وتم توقيفها في عام 2014.

وذكر الموقع الالكتروني لصحيفة جمهورييت أن اتالاي تعرض للتوقيف عند وصوله إلى مطار اتاتورك في اسطنبول قادما من المانيا بذريعة وجود مذكرة تحقيق بحقه بشأن “أنشطة إرهابية”.

واعتقلت سلطات النظام التركي مؤخرا تسعة صحفيين ومديرين تنفيذيين في صحيفة جمهورييت كما اعتقلت رئيس تحرير الصحيفة مراد سابونجو وأصدرت 13 مذكرة توقيف بحق صحفيين ومسؤولين في الصحيفة وذلك في إطار الحملة المسعورة التي يشنها هذا النظام لاعتقال وتصفية خصومه حيث بلغ عدد المعتقلين بذريعة محاولة الانقلاب التي شهدتها البلاد منتصف تموز الماضي أكثر من 70 ألفا من العسكريين والشرطة ورجال القضاء إضافة إلى تسريح عشرات الآلاف من العاملين في مختلف المؤسسات التركية وإغلاق عدد كبير من وسائل الإعلام.