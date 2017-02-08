سلطات النظام التركي تعتقل عضوة في البرلمان

اعتقلت سلطات النظام التركي اليوم عضوة البرلمان التركي عن حزب الشعوب الديمقراطي ليلى زانا دون توجيه أي تهمة لها.

واشارت وسائل إعلام تركية إلى أن دوافع وأسباب اعتقال زانا لم تعرف حتى الآن موضحة أن نشاطاتها أثارت سابقا “امتعاض” سلطات النظام التركي.

يشار إلى أن رئيس النظام التركي رجب اردوغان حول تركيا الى سجن كبير وقام بحملة تصفية واعتقالات في عموم تركيا اودع خلالها عشرات الآلاف من الاتراك في السجون وطرد الكثير من وظائفهم في المؤسسات المدنية والعسكرية بذريعة دعم محاولة الانقلاب التي شهدتها البلاد منتصف تموز الماضي.