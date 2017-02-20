سلطات النظام التركي تقيل 227 قاضيا وممثل ادعاء بذريعة محاولة الانقلاب

أقالت سلطات النظام التركي اليوم 227 قاضيا وممثل ادعاء على خلفية محاولة الانقلاب التي شهدتها تركيا منتصف تموز الماضي.

وذكرت وكالة الأناضول الناطقة باسم النظام التركي انه “تم عزل 227 قاضيا وممثل ادعاء اليوم ضمن التحقيقات الجارية في محاولة الانقلاب”.

ويواصل النظام التركي استغلال محاولة الانقلاب لتنفيذ حملات اعتقال وإقالة لترهيب معارضيه وإحكام سيطرته على كل مفاصل الحياة العامة في البلاد ولم يكتف خلال ذلك باستهداف الضباط والعسكريين بل وسع دائرة حملاته إلى الموظفين والكادر التعليمي والقضاء ووسائل الإعلام والصحفيين.