سلطات النظام السعودي تحكم على صحفي بالسجن لانتقاده الفساد

أصدرت سلطات النظام السعودي حكما بسجن صحفي لانتقاده الفساد المستشري داخل النظام وذلك استمرارا لسياسة قمع الحريات وحرية التعبير عن الرأي التي ينتهجها هذا النظام.

ولفتت صحيفة فايننشال تايمز في تقرير أعده مراسلها من الرياض ونشر اليوم أن “محكمة سعودية” حكمت بالسجن لمدة خمس سنوات ومنع من السفر لخمس سنوات أخرى على الكاتب في جريدة الوطن صالح الشيحي لما وصفته بـ “إهانته الديوان الملكي وموظفيه”.

وأوضح تقرير الصحيفة أن الشيحي تحدث عن كيفية الحصول على مناصب أو قطع أراض اعتمادا على صلات شخصية مع موظفي الديوان وقال “إذا أردت القضاء على الفساد المالي عليك أولا أن تغلق نوافذ الفساد الإدارية وثمة العديد من هذه النوافذ في الديوان الملكي التي قد يدخل منها الناس”.

وكشفت منظمة هيومن رايتس ووتش الشهر الماضي أن محاكم نظام بني سعود أدانت 25 ناشطا ومعارضا بارزا على الأقل خلال السنوات الاخيرة وواجه كثير منهم أحكاما بالسجن ما بين 10 و 15 سنة بموجب تهم فضفاضة مثل”الخروج على ولي الأمر” و”جلب الفتن” و”تحريض الرأي العام” و “إنشاء جمعية غير مرخص لها” إضافة إلى أحكام غامضة أخرى.

ويعمد النظام السعودي الاستبدادي الذي يفتقر إلى أدنى مبادئ الديمقراطية بشكل دائم إلى اعتقال وسجن وإعدام معارضيه حيث قام مطلع العام 2016 بإعدام 47 شخصا بينهم الشيخ نمر النمر بسبب معارضته سياسة الاستبداد والقمع التي ينتهجها هذا النظام.