سلمى المصري: الدراما السورية ستعود أفضل من السابق

تشارك الفنانة المصري في مسلسل رائحة الروح من تأليف أيهم عرسان وإخراج سهير سرميني ومن إنتاج المؤسسة العامة للانتاج الإذاعي والتلفزيوني حيث تعتمد في تجسيد هذه الشخصية على مخزون عاطفي يمزج بين حالتها الصحية وكونها أماً وربة أسرة.

تقول الفنانة المصري في حديث لـها “أؤدي في العمل شخصية أم صافي الأم المقعدة نتيجة حادث قديم والجميل في الموضوع أنها محاطة بالحب من كل أفراد أسرتها لتتجاوز هذه الحالة خاصة من قبل زوجها أبو صافي الذي يلعب دوره الفنان نجاح سفكوني” مبينة أنها أحبت الشخصية لما تحمله من بعد إنساني وللحب الكبير الذي تكنه لعائلتها وما يجمع هذه العائلة من علاقة حميمية فيها الكثير من الود.

وأوضحت المصري أن رائحة الروح يمتاز بوجود عدة شرائح من المجتمع كل واحدة منها لديها قصتها ومعاناتها ومسيرتها في الحياة وهذا أمر مطلوب في الدراما مشيرة إلى أن العمل يحمل من اسمه سمته المميزة فلكل إنسان روح تميزه عن غيره.

وعبرت الفنانة المصري عن تفاؤلها بمستقبل الدراما السورية رغم أن ظروف التصوير ليست مساعدة بشكل كبير بسبب الاعتداءات الارهابية التي طالت أماكن من سورية.

وختمت حديثها بالقول “الدراما السورية ستبقى بخير وستعود أفضل من السابق”.