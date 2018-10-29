سمادياروف:محادثات أستانا حول سورية ستستمر بصيغتها السابقة

أعلن المتحدث باسم وزارة الخارجية الكازاخية أيبيك سمادياروف اليوم أن محادثات استانا حول سورية ستستمر بصيغتها السابقة بهدف وقف الأعمال القتالية.

وقال سمادياروف في تصريح للصحفيين: إن محادثات أستانا “لا تعالج القضايا السياسية بل تهدف إلى وقف الأعمال القتالية” مشيرا إلى أن وزارة الخارجية الكازاخية بدأت استعداداتها لاستضافة الجولة المقبلة من المحادثات بالتنسيق مع الدول الضامنة لنظام وقف الاعمال القتالية من أجل تحديد الموعد.

وأوضح سمادياروف أن وزارة الخارجية الكازاخستانية تتوقع مشاركة “المعارضة” في الجولة المقبلة من محادثات استانا حول سورية.

وكان نائب وزير الخارجية الروسي ميخائيل بوغدانوف أشار في وقت سابق اليوم إلى أن الجولة المقبلة من محادثات استانا ستعقد فى الفترة بين أواخر تشرين الثاني وبداية كانون الاول من العام الجاري.

واستضافت العاصمة الكازاخية منذ كانون الثاني عام 2017 تسع جولات من المحادثات حول سورية أكدت فى مجملها ضرورة الحفاظ على وحدة وسيادة الأراضي السورية وحل الأزمة فيها بالطرق السلمية إضافة إلى القضاء على التنظيمات الإرهابية فيها.