السمنة ترفع خطر الإصابة بـ”سرطان الكبد”

حذرت دراسة طبية أمريكية من أن الأشخاص الذين يعانون من ارتفاع مؤشر كتلة الجسم، وزيادة محيط خصرهم، فضلا عن معاناتهم من مرض السكر النوع الثاني قد يجعلهم فريسة بصورة متزايدة للإصابة بسرطان الكبد.

فقد أظهرت النتائج المتوصل إليها أنه في مقابل 5 كغم زيادة في مؤشر كتلة الجسم، كان هناك زيادة ما بين 25 إلى 38 % زيادة في خطر الإصابة بسرطان الكبد بين الرجال والنساء على التوالي.

ففي كل زيادة 5 سم في محيط الخصر، كانت هناك زيادة في خطر الإصابة بسرطان الكبد بلغت 8% .

وقال الباحثون إن المشاركين في داء السكري النوع الثاني، كانوا أكثر عرضة بمعدل 2.61 مرة لتشخيص الإصابة بسرطان الكبد، فضلا عن دور السكر في زيادة مؤشر كتلة الجسم.

ويقول بيتر كامبل الباحث في جمعية السرطان الأمريكية، “إن سرطان الكبد لا علاقة له فقط بالإفراط في تناول الكحوليات وفيروس سي، بل أيضا هناك عدد من العوامل الأخرى من بينها خلل في آلية التمثيل الغذائي، فضلا عن المعاناة من البدانة.