سنائي: سورية ستنتصر.. وتصريحات أردوغان الخائبة محاولة لرفع معنويات الإرهابيين المنهارة

أكد مساعد القائد العام لقوات حرس الثورة الإيرانية للشؤون السياسية العميد رسول سنائي راد أن التطورات التي حصلت خلال الأشهر الماضية في سورية جعلت النصر النهائي على الإرهابيين أمرا حتميا مشددا على أن تصريحات رئيس النظام التركي رجب أردوغان هي بمثابة “دعم نفسي للإرهابيين المنهارة معنوياتهم ونوعا من المواساة لهم” بعد هزائمهم في حلب.

وقال سنائي في تصريح لوكالة تسنيم للأنباء اليوم : “تبدو تصريحات أردوغان نوعا من المواساة وإعطاء المعنويات للحركات الإرهابية.. ولو كانت تركيا تملك هكذا قدرة لكانت نجحت في الماضي بتشكيل منطقة عازلة” مضيفا إنه “على أردوغان اليوم الرد على الرأي العام في بلاده الذي يفكر بنتيجة التدخل المكلف في سورية منذ عدة سنوات”.

ونوه سنائي بانتصارات الجيش العربي السوري وقوى المقاومة الاخيرة وقال “كنا نشاهد تقدم قوات الجيش السوري والمقاومة في حلب حيث أدت هذه الانتصارات إلى حدوث خلافات بين الإرهابيين التكفيريين وأراد قسم من هؤلاء الخروج السريع من المنطقة والبعض الأخر أجبر على البقاء بسبب الضغوط الخارجية من داعميهم”.

وأوضح سنائي أن زيادة صراخ داعمي الارهاب تأتي محاولة منهم لدعم ادواتهم معتبرا أن فرار جزء من الإرهابيين بإتجاه إدلب يشير إلى هزيمة حتمية لهم في سورية.