سنة أولى زواج “ينطلق في دمشق”

دارت عدسة المخرج يمان إبراهيم في دمشق معلنة انطلاقة تصوير المشاهد الأولى من مسلسل “سنة أولى زواج” عن نص للكتابة نعيم الحمصي وإنتاج شركة “لاند مارك” ليكون باكورة أعمالها الدرامية.

العمل اجتماعي متصل منفصل يمتد على ثلاثين حلقة مدة كل منها نصف ساعة، يتناول عبرها المفارقات الاجتماعية والمشاكل التي تنشب بين الزوجين مع بداية حياتهما المشتركة ضمن توليفة جديدة ونكهة كوميدية بعيدة عن المبالغة والتهريج.

يلعب بطولة العمل كلا من جيني اسبر، يزن السيد، مرح جبر، ايمان عبد العزيز، روعة ياسين، دانا جبر، جمال العلي، باسل حيدر، فاروق جمعات إضافة إلى ممثلين سيحلون ضيوفاً على حلقاته منهم محمد خير الجراح، والمطرب أذينة العلي وغيرهم.

خاص – البعث ميديا