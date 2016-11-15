سوء استخدام المهدئات والمؤثرات العقلية في مؤتمر التوعية الصيدلانية

يناقش المشاركون في مؤتمر التوعية الصيدلاني الأول الذي بدأ فعالياته اليوم مجموعة من الموضوعات التي تهدف إلى التوعية بمخاطر سوء استخدام المهدئات والأدوية النفسية والمؤثرات العقلية وظاهرة الإدمان وطرق الوقاية ولا سيما في صفوف الشباب ومخاطر التدخين على المجتمع الى جانب الاشارة الى مخاطر الايدز الاجتماعية والنفسية والمرضية.

ويشارك في المؤتمر الذي تقيمه نقابة صيادلة سورية وكلية الصيدلة بجامعة دمشق بالتعاون مع الجمعية العلمية لكليات الصيدلة في الوطن العربي والاتحاد الوطني لطلبة سورية على مدرج تشرين في الكلية ممثلون عن وزارات الداخلية والصحة والتربية ونقابات الأطباء وأطباء الأسنان والمحامين والمعلمين واتحاد شبيبة الثورة ومنظمة طلائع البعث.

ويرافق المؤتمر الذي يستمر ثلاثة أيام معرض وعدة فعاليات تهدف إلى تدريب طلاب كليات الصيدلة على كيفية إدارة الوقت والنشر العلمي والتواصل الاجتماعي الإيجابي بما يعزز الفكر العلمي المتطور للمساهمة في التنمية المستدامة فى سورية وتطوير الصناعة الدوائية وأفق مهنة الصيدلة الحديثة في العالم.