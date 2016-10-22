سواريز: سأعود إلى أياكس الهولندي

فتح لويس سواريز، نجم فريق برشلونة الإسباني، الباب أمام عودته إلى فريقه السابق أياكس الهولندي والذي شهد انطلاقته على الساحة الأوروبية.

وقال سواريز، في تصريحات نقلها موقع “فور فور تو”: “بالطبع، أود العودة إلى أياكس في يوم من الأيام، حتى لو كان ذلك على سبيل الشكر فقط”.

وأضاف اللاعب الحاصل على جائزة الحذاء الذهبي عن الموسم الماضي: “أياكس هو النادي الذي جعلني مشهورًا في أوروبا”.

وتطرق سواريز للحديث عن طفولته الصعبة، موضحًا: “أنا طفل الشارع، وهذا ما علمني القتال وليس الشكوى عندما أعاني”.

وتابع نجم ليفربول السابق: “أنا لا أطلب التبديل إلا أذا كنت غير قادر على الاستمرار حقًا، لقد قدمت كثير من التضحيات عندما كنت طفلاً”.

وأتم اللاعب البالغ من العمر 29 عامًا: “لم يكن لدينا المال حتى لشراء أحذية كرة القدم، وهذا ساعدني على تقدير الأمور أكثر الآن”.