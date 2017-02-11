سواريز يضم ألافيس لضحاياه ويعتلي صدارة هدافي الليغا

واصل لويس سواريز مهاجم برشلونة الإسباني تألقه هذا الموسم، بتسجيل هدفين لفريقه في مرمى ديبورتيفو ألافيس خلال مباراة الفريقين مساء اليوم السبت ضمن منافسات الجولة 22 من الليجا.

رفع المهاجم الأوروجوياني رصيده إلى 18 هدفًا، يتصدر بها ترتيب هدافي الدوري الإسباني هذا الموسم، علمًا بأنه نال جائزة الحذاء الذهبي لأفضل هداف في أوروبا الموسم الماضي بتسجيل 40 هدفًا في الليجا.

وهز لويس سواريز شباك ديبورتيفو ألافيس لأول مرة بثنائية، مسجلاً هدفه رقم 74 في الدوري الإسباني، ليصبح هذا الفريق الضحية رقم 23 من أصل 24 ناديًا لعب ضدها مهاجم برشلونة منذ انضمامه للفريق الكتالوني صيف 2014 قادمًا من ليفربول الإنجليزي.

في المقابل، يعد فريق مالاجا، هو المنافس الوحيد الذي عجز لويس سواريز عن هز شباكه على مدار ثلاثة مواسم بقميص البارسا، وفقًا لما ذكرته شبكة “أوبتا” المتخصصة في إحصائيات كرة القدم.

وبذلك يعوض لويس سواريز غيابه عن مواجهة ديبورتيفو ألافيس في نهائي كأس الملك يوم 27 مايو الجاري، بسبب حصوله على بطاقة حمراء في الدور قبل النهائي أمام أتلتيكو مدريد.