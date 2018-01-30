سوتشي.. إقرار مهام لجنة مناقشة الدستور الحالي

أقر المشاركون في مؤتمر الحوار الوطني السوري السوري المنعقد في مدينة سوتشى اليوم مهام لجنة مناقشة الدستور الحالي بأغلبية الاصوات.

والغرض من اللجنة هو مناقشة الدستور الحالي حيث تتكون اللجنة من 150 عضوا هم مندوبون لمؤتمر الحوار الوطني السوري السوري ويتم اختيار الرئيس ونائبه وامين السر من تكوين اللجنة.

ويتخذ اعضاء اللجنة القرار بالاغلبية حول ضرورة المساعدة من خلال الخبراء بطريقة تقديم المشاورات الى اعضاء اللجنة.

وتحدد اللجنة برنامج نشاطها ومدة الاجتماعات وطرق العمل كما تتخذ استنتاجات اللجنة بأغلبية ثلثي اعضائها