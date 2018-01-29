سوتشي: المسودات التي تنشر عن اللجان لمؤتمر الحوار السوري “غير دقيقة”

أكدت مصادر من مدينة سوتشي الروسية أن المسودات التي تنتشر هنا وهناك عن اللجان أو البيان الختامي لمؤتمر الحوار الوطني السوري الذي يبدأ أعماله التحضيرية في وقت لاحق اليوم “غير دقيقة على الإطلاق”.

وأوضحت المصادر أن نشر تلك المسودات غير الدقيقة يهدف للتشويش على المؤتمر مؤكدة أن أي “وثيقة ستعرض على المؤتمر سيتم التصويت عليها ومن ثم يتم اعتمادها”.

وكانت المتحدثة باسم الخارجية الروسية ماريا زاخاروفا أعلنت أنه تمت دعوة 1600 شخص يمثلون مختلف شرائح المجتمع السوري إلى المؤتمر إضافة إلى الأمم المتحدة والشركاء الاقليميين والدوليين كمراقبين في المؤتمر بينما أكد مصدر روسي أن المؤتمر يوفر فرصة حقيقية لإطلاق حوار بناء بين جميع السوريين حول العملية السياسية للوصول الى حل للأزمة فى سورية.