سورية تحرز 68 ميدالية في البطولة العربية والأفروأسيوية لرفع الأثقال

أحرز منتخب سورية لرفع الأثقال اليوم المركز الثالث في البطولة العربية والأفروآسيوية التي أقيمت في شرم الشيخ المصرية بعد حصوله على 68 ميدالية متنوعة 6 ذهبيات و25 فضية و37 برونزية بمشاركة منتخبات مصر والجزائر والمغرب وليبيا ولبنان والسعودية والإمارات والبحرين وسلطنة عمان والأردن وبنغلاديش والعراق.

وقال رئيس اتحاد رفع الأثقال غاندي أسعد إن “منتخب سورية اختتم عام 2017 بإنجاز جديد للرياضة السورية بإحرازه هذه الميداليات حيث وقف رباعو سورية على منصات التتويج رافعين علم الوطن عاليا في سماء شرم الشيخ” مضيفا أن “رباعينا استطاعوا مقارعة أبطال آسيا وأفريقيا وحققوا الذهب والفضة والبرونز في هذه البطولة المركبة فهي ثلاث بطولات جمعت في بطولة واحدة هي “البطولة العربية والتضامن الإسلامي والأفروآسيوية”.

وأشار أسعد إلى أن لاعبة منتخبنا ناهيل دياب لم تشارك في البطولة المذكورة لأنها تتحضر بتمارين خاصة من أجل بطولة المتوسط القادمة.

يذكر أن منتخبنا حصل على المركز الثالث في البطولة بعد منتخب مصر صاحب المركز الأول والمنتخب الجزائري صاحب المركز الثاني.

ومثل المنتخب الرباعون مؤيد النجار وعلي الهزاع وعلي ساعود ونغم رشا ومحمد جريش ومحمد الأحمد وماري جغيلي ومحسن جريش وعدي عليشة وليث الحكيم بإشراف المدرب ماهر قربي.