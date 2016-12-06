سورية تدين الاعتداء الإرهابي على المشفى الميداني في حلب

أدانت سورية بأشد العبارات استهداف التنظيمات الإرهابية في حلب المشفى الميداني الروسي الذي يقدم الرعاية الصحية لضحايا الإرهاب والذي أسفر عن ارتقاء وجرح عدد من الكادر الطبي العامل في المشفى.

في بيان لها اليوم، قالت وزارة الخارجية والمغتربين “إن سورية تدين بأشد العبارات استمرار القصف العشوائي الاجرامي للمجموعات الإرهابية ضد المدنيين الأمنين في حلب وغيرها والذي أدى إلى استشهاد عدد من المواطنين الأبرياء وجرح آخرين”.

وأضافت الخارجية أن “سورية تؤكد بأنها لن تترك مواطنيها في شرق حلب رهينة لدى الإرهابيين وستبذل كل جهد ممكن لتحريرهم وترفض أي محاولة لوقف إطلاق النار ما لم تتضمن خروج جميع الإرهابيين منها”.