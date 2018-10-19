سورية تشارك في اجتماعات الغرفة العربية الإيطالية

شاركت غرفة تجارة ريف دمشق في اجتماعات مجلس إدارة والجمعية العمومية للغرفة العربية الإيطالية وملتقى التعاون الاقتصادي بين الدول العربية وإيطاليا في روما.

وأشار رئيس غرفة تجارة ريف دمشق وسيم قطان في كلمته أمام اجتماع الجمعية ممثلا عن اتحاد غرف التجارة السورية الى ضرورة تطوير التعاون بين الغرفة العربية الإيطالية واتحاد غرف التجارة السورية ورفع حجم التبادل التجاري وتوسيع العلاقات الاقتصادية بين سورية وإيطاليا.

وأكد قطان تطلع اتحاد غرف التجارة السورية إلى دور مهم ورئيسي في تطوير العلاقات التجارية بين سورية والدول الأخرى لافتا إلى أهمية التعاون مع الغرفة العربية الإيطالية وخاصة أن سورية تشهد حالياً نشاطا اقتصاديا واستثماريا مهما على كل الصعد.

رئيس غرفة تجارة ريف دمشق أشار إلى تميز المنتجات السورية بتكاليف تنافسية رغم كل الظروف التي واجهت البلاد وجودتها وتنوعها مبينا أن هناك فرصة حقيقية لبناء قاعدة تعاون متميزة بين سورية وإيطاليا من جهة وبين سورية والدول العربية من جهة أخرى.

وأكد قطان أنه أجرى مباحثات مع عدد من رؤساء غرف التجارة العربية والإيطالية تمحورت حول آفاق التعاون الاقتصادي والتجاري بين سورية وبلدانهم في ظل عودة حركة الاقتصاد السوري وتنامي الإنتاج ووجود إمكانيات مهمة لدى الاقتصاد السوري للتصدير وفق المعايير العالمية.