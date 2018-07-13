سورية تشارك في مؤتمر لتسهيل التجارة في غرب البلقان والمنطقة المتوسطية

شارك وفد من مجلس الشعب، أمس، في أعمال المؤتمر البرلماني لمنظمة التجارة العالمية في منطقة البحر الأبيض المتوسط حول تسهيل التجارة والاستثمارات في غرب البلقان والمنطقة المتوسطية وذلك في العاصمة الصربية بلغراد.

وبحث الوفد، الذي يترأسه عضو المجلس فارس الشهابي رئيس لجنة الشؤون الاقتصادية والطاقة، مع المشاركين في المؤتمر “عمليات التقارب الأوروبية المتوسطية على الصعد الاقتصادية وقواعد منظمة التجارة العالمية وآثارها على المنطقة وقواعد التجارة المتعددة الأطراف والمفاوضات في اقتصادات البحر المتوسط:.

وأكد الشهابي خلال لقاء الوفد مع رئيس جمعية الصداقة الصربية السورية في البرلمان الصربي ميروسلاف لازانسكي أهمية تعزيز العلاقات بين البلدين الصديقين، داعياً الفعاليات الاقتصادية في صربيا إلى زيارة سورية والاطلاع على فرص المساهمة في مرحلة إعادة الإعمار والبناء والمشاركة في فعاليات معرض دمشق الدولي.

من جانبه أكد لازانسكي موقف صربيا الداعم لسورية في حربها ضد الإرهاب وتضامن الشعب الصربي مع السوريين من خلال إرسال المساعدات لهم رغم استياء بعض الدول الغربية من هذه الخطوة.

ويضم وفد مجلس الشعب المشارك في المؤتمر، الذي ينعقد على مدى يومين، رئيسة لجنة شؤون الشهداء وضحايا الحرب بالمجلس جانسيت قازان ورئيس جمعية الصداقة السورية الصربية بالمجلس جمال الزعبي وأعضاء المجلس خالد عطية ومحمد خير سريول وأيمن بلال ومحمد أكرم العجلاني ومحمد البطران واسكندر حداد وعبد الكريم السبسبي.