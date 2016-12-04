سورية تشارك في مهرجان الموسيقا السيمفونية بالجزائر

شاركت الفرقة السيمفونية الوطنية السورية بقيادة المايسترو ميساك باغبودريان في فعاليات مهرجان الموسيقا السيمفونية الثامن المقام في أوبرا الجزائر، حيث حظيت باستقبال مميز من الجمهور الجزائري الذي تابع باهتمام وتشجيع كبير ما قدمته.

وعزفت الفرقة عدداً من السيمفونيات والأغاني الأوبرالية أمام جمهور كبير غصت به قاعة بوعلام بسايح بحضور السفير السوري في الجزائر الدكتور نمير وهيب الغانم مع وفد من السفارة إلى جانب سفراء وممثلي الدول المشاركة في المهرجان.

وقدمت إدارة المهرجان بعد انتهاء الحفل جائزة للفرقة السيمفونية الوطنية السورية استلمها السفير والمايسترو باغبودريان.

وكانت الدورة الثامنة للمهرجان افتتحت يوم الأربعاء الماضي بمشاركة 13 دولة بالإضافة إلى الجزائر حيث تم إهداء فعاليتها لروح القائد الكوبي الراحل فيديل كاسترو.

وانطلق المهرجان للمرة الأولى عام 2009 وهو يعتبر موعدا سنويا لاجتماع الفنانين والفرق والمؤلفين الموسيقيين.