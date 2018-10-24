سورية تشارك في ورشة عمل بجنيف حول دور البرلمانات بدعم الاستثمار

هذا المقال رقم : 9 من 53 من العدد 2018-10-24-16216

2018-10-24-16216

 

شارك وفد من مجلس الشعب في ورشة عمل حول دور البرلمانات في دعم عملية الاستثمار، أقامها الاتحاد البرلماني الدولي على هامش أعمال منتدى الاستثمار العالمي المنعقد حالياً في جنيف.
وأكد رئيس الوفد رامي صالح خلال الورشة أن الاستثمار يحتاج إلى مناخ آمن وعلاقات اقتصادية مفتوحة بين الدول، داعياً في هذا السياق إلى رفع الإجراءات القسرية أحادية الجانب المفروضة على الشعب السوري.
وينعقد منتدى الاستثمار العالمي الذي ينظمه مؤتمر الأمم المتحدة للتجارة والتنمية “أونكتاد” في المدينة السويسرية خلال الفترة من الـ22 إلى الـ25 من الشهر الجاري بحضور عدد من رؤساء الدول ووفود برلمانية واقتصادية.

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