سورية رئيساً لمجموعة آسيا والمحيط الهادئ في الأمم المتحدة

انتخبت مجموعة آسيا ومنطقة المحيط الهادئ في الأمم المتحدة بالتزكية في اجتماعها، أمس، سورية رئيساً للمجموعة خلال شهر تشرين الثاني المقبل.

وسلّم المندوب الدائم لفلسطين السفير رياض منصور، الذي تترأس بلاده المجموعة للشهر الحالي، مندوب سورية الدائم لدى الأمم المتحدة الدكتور بشار الجعفري رئاسة المجموعة، وقدّم له مع عدد من ممثلي الدول الأعضاء التهنئة بترؤس سورية المجموعة.

تجدر الإشارة إلى أن مجموعة آسيا ومنطقة المحيط الهادئ تعتبر إحدى المجموعات الجغرافية الخمس المعتمدة في الأمم المتحدة، وتضم في عضويتها 56 دولة.

يشار إلى أن فلسطين ترأست أعمال المجموعة لشهر تشرين الأول الحالي.