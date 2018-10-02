سورية وإيران.. التوقيع على برنامج تنفيذ مشروع محطة توليد الكهرباء باللاذقية

في إطار إستراتيجية الحكومة لمواكبة الطلب على الطاقة الكهربائية لعودة عجلة الإنتاج الصناعي والزراعي والسياحي والخدمي في البلاد بعد الانتصارات التي حققها الجيش العربي السوري على الإرهاب، وقعت سورية وإيران اليوم على البرنامج الزمني لتنفيذ مشروع محطة توليد الطاقة الكهربائية الغازية الصديقة للبيئة في اللاذقية باستطاعة 540 ميغاواط.

وينص الاتفاق الذي وقعه مدير عام المؤسسة العامة لتوليد الكهرباء المهندس محمود رمضان ورئيس مجلس إدارة شركة مبنا عباس علي ابادي على وضع المجموعة الغازية الأولى للمشروع بالعمل خلال 18 شهرا والمجموعه الثانيه خلال 24 شهرا والمجموعه البخارية الثالثة خلال 34 شهرا بالتوازي مع تنفيذ خط الغاز بطول 70 كيلومترا المغذي للمشروع.

كما اتفق الجانبان على أن يبدأ تنفيذ المشروع خلال العام القادم بعد تأمين المواد والمستلزمات والقطع التبديلية له إضافة إلى العمل على إعادة تأهيل محطة توليد حلب الحرارية.

وتم التوقيع على الاتفاق بحضور وزير الكهرباء المهندس محمد زهير خربوطلي والسفير السوري في طهران الدكتور عدنان محمود ووزير الطاقة الإيراني الدكتور رضا اردكانيان.

وكان الوفد السوري برئاسة وزير الكهرباء التقى على هامش زيارته لطهران عددا من ممثلي الشركات الإيرانية التخصصية لتنفيذ العديد من المشاريع الاستراتيجية في مجالات التوليد والنقل والتوزيع والطاقة المتجدة.

يذكر أن الوزير خربوطلى بحث أمس مع مستشار النائب الأول للرئيس الإيراني رئيس لجنة تنمية العلاقات الاقتصادية السورية الإيرانية العراقية /حسن دانائى فر/ سبل واليات تعزيز التعاون الاستراتيجي بين البلدين في مجال القطاع الكهربائي.