سورية وبيلاروس تبحثان التعاون الصحي وتسهيل التبادل الدوائي

بحث وزير الصحة الدكتور نزار يازجي مع سفير جمهورية بيلاروس بدمشق ألكسندر بونوماريف سبل تعزيز التعاون الصحي بين البلدين ولا سيما في مجالات تسهيل التبادل الدوائي.

وزير الصحة لفت إلى أهمية تعميق علاقات التعاون بين البلدين الصديقين بما يلبي احتياجات المؤسسات الصحية في سورية ولا سيما أنها تعمل “في ظروف استثنائية نتيجة الحرب التي تشن على البلاد”.

ونوه الوزير يازجي بالدور البيلاروسي المساند للشعب السوري مبينا أن التعاون الصحي بين البلدين يهدف إلى تسهيل التبادل الدوائي عبر فتح الأسواق بينهما بما يضمن الجودة والسعر المناسب وتطوير الصناعة الدوائية وتبادل الخبرات العلمية في هذا المجال.

بدوره أعرب السفير البيلاروسي عن اهتمام بلاده بتعزيز العلاقات مع سورية في مختلف المجالات مؤكدا أن بيلاروس تقف إلى جانب الشعب السوري وتسعى للتخفيف من معاناته جراء الإرهاب الذي يتعرض له.

يذكر أن نائب وزير الصحة البيلاروسي فاليري شيفتشوك زار سورية نهاية العام الماضي وأكد اهتمام بلاده بإقامة معامل ومصانع مشتركة لإنتاج الأدوية والمستلزمات الطبية مع الإشارة إلى أن بيلاروس وقعت في العام ذاته قرارا بتحديد قيمة لتسجيل الدواء السوري مماثلة لدوائها الوطني بهدف تسهيل دخوله إلى البلاد.

يذكر أن التعاون السوري البيلاروسي في المجال الصحي يعود لسنوات حيث وقع البلدان اتفاقية عام 2003 تتضمن التعاون في مجالات عدة منها تدريب الأطر الطبية والفنية وتبادل المعلومات وتسهيل تسجيل الأدوية والمستحضرات الصيدلانية كما وقعا في أيار العام الماضي اتفاقية للتعاون في مجال الإنتاج والتوريد المتبادل للأدوية والتجهيزات والمعدات الطبية على هامش أعمال الدورة الـ 69 لجمعية الصحة العالمية في جنيف.