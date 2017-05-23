سوريون يسجلون حضورا بحثيا محليا وعالميا متميزا رغم ظروف الحرب

رغم الحرب الإرهابية التي تتعرض لها سورية وأثرها على مختلف مجالات الحياة لا يزال السوريون يسجلون حضورا متميزا في المجال البحثي محليا وعالميا وتحوز أعمالهم على اهتمام المؤسسات العلمية العالمية آخرها بحث نشره الصيدلاني نور الدين كحلوس في مجلة علمية أمريكية متخصصة.

كحلوس من خريجى الجامعة العربية الدولية الخاصة وحاصل على المرتبة الأولى لعام 2015-2016 أوضح انه نشر في مجلة “اساي دراغ ديفلو بمنت تكنولوجيز” في عددها الخامس عشر بآذار الماضي بحثا حول استخدام برامج معلوماتية لتوقع وتفسير الآثار المضادة للأدوية الموافق على استخدامها من قبل منظمة الدواء والغذاء الأمريكية مع تجارب مخبرية على جراثيم وعينات دوائية للتأكد من صحة توقعات هذه البرامج.

عميد البحث العلمي والدراسات العليا في الجامعة العربية الدولية الدكتور مروان الزبيبي رأى أن دعم البحوث العلمية النظرية والتطبيقية في الجامعات وتوفير بيئة مناسبة لها يعزز دور هذه المؤسسات في التنمية الوطنية، كما يضمن تخريج كوادر قادرة على إيجاد حلول مبتكرة تناسب حاجات المجتمع.

وللأساتذة كما الطلاب دورهم في إنتاج الأبحاث العلمية واستحقاق الجوائز حيث حصل الدكتور باسم علي أستاذ في كلية الهندسة المدنية بالجامعة العربية الدولية علوم مواد بناء على الجائزة الأولى في المؤتمر البيئي البحثي الرابع 2017 بالتشارك مع المهندس لؤي بركات من الشركة العامة للطرق والجسور وهي الثانية حيث نال في عام 2015 جائزة أولى أيضا في المسابقة الوطنية التخصصية الثانية للإبداع والاختراع ضمن فعاليات معرض الباسل بالتشارك مع المهندس رصين عصمت ضمن محور “إعادة تدوير الركام الناتج عن الأبنية المتهدمة”.

وأشار الدكتور علي الى ضرورة أن تركز الأبحاث الحالية وبمختلف الاختصاصات على مرحلة إعادة الإعمار موضحا انه يتم التعاون حاليا مع الشركة العامة للطرق والجسور لتنفيذ عدة أبحاث تركز على الاستثمار الأمثل لبقايا أنقاض الأبنية المتهدمة في إنتاج البيتون وإنشاء طبقات الرصف بهدف رسم رؤية واضحة ومنظمة للتعامل مع ملف أنقاض الأبنية.

وبين علي أن الأبحاث تراعي الجانب البيئي والاقتصادي لإدارة عملية التدوير من أجل الوصول الى أكبر ريعية اقتصادية من خلال التحليل العميق للخيارات المتاحة والإدارة الأمثل لعملية الإزالة وتنظيم العمل وفقا لمعايير السلامة المهنية والبيئية وتقييم الاستخدامات المختلفة لنواتج عملية التدوير والقيام بالدراسات والأبحاث من أجل الوصول الى التطبيق الأمثل لهذه النواتج كما ونوعا.