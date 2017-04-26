سوزان حداد تغني زكي ناصيف برفقة بيانو باغبودريان في دار الأوبرا

تقدم المغنية الأوبرالية سوزان حداد بمرافقة المايسترو ميساك باغبودريان عازفاً على البيانو أمسية غنائية موسيقية عند السادسة من مساء غد على مسرح الدراما في دار الأسد للثقافة والفنون بدمشق.

وتؤدي المغنية حداد مجموعة من الأغاني الكلاسيكية الغربية والعربية ويتضمن القسم الأول من البرنامج أغاني بعنوان “ليالي الصيف” من تأليف هيكتور برليوز بناء على أشعار لتيوفل غوتيه وهي أغنية تحكي قصة حب وفراق والعلاقة مع الطبيعة وينقلنا الثنائي في القسم الثاني من الأمسية إلى مختارات لعدة مؤلفين مثل فيردي وفوريه إضافة إلى موسيقا وأغاني كوميداس وزكي ناصيف