سوزان نجم الدين تحصل على لقب أفضل ممثلة عربية لعام 2016

حصلت النجمة السورية سوزان نجم الدين على لقب أفضل ممثلة عربية لعام 2016 في الاستفتاء الذي أجراه برنامج مساء النجوم الذي يذاع على القناة الفضائية المصرية.

وكرم فريق عمل البرنامج نجم الدين خلال حلقة خاصة عبرت فيها النجمة السورية عن سعادتها بالتكريم وفوزها باستفتاء أفضل ممثلة عربية خاصة أن التكريم من مؤسسة إعلامية كبيرة في اتحاد الإذاعة والتلفزيون المصري.

بهذه المناسبة قامت القناة الفضائية المصرية بتصوير حلقتين تكريميتين مع نجم الدين ستبثان يومي الـ 4 والـ 11 من كانون الأول المقبل ستختم من خلالهما القناة سنتها مع هذا الحدث الفني الذي اعتبرته القناة الحدث الأكبر على شاشتها.

يشار إلى أن التصويت على الاستفتاء دام أكثر من ثلاثة أشهر على الفضائية المصرية حصدت عبره نجم الدين على إجماع المصوتين على أنها “أفضل ممثلة عربية” تقديراً منهم للقيمة الفنية الكبيرة والمؤثرة التي أضافتها على الدراما العربية وحباً لفنانة قامت بأداء أهم الأدوار المتنوعة والمركبة التي أثرت المكتبة العربية.